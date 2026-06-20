Ataques israelenses ao Líbano quebram cessar-fogo estabelecido por EUA e Irã - Unsplash

Ataques israelenses ao Líbano quebram cessar-fogo estabelecido por EUA e IrãUnsplash

Publicado 20/06/2026 12:02

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) sinalizou neste sábado, 20, o fechamento do Estreito de Ormuz para o tráfego marítimo tendo em vista "a flagrante quebra de promessa e descumprimento por parte dos Estados Unidos" no que diz respeito à não implementação do primeiro parágrafo do acordo para o fim da guerra.

"Observa-se que este primeiro passo é uma resposta à quebra de promessa por parte do inimigo e, caso a agressão continue, outras medidas serão planejadas e tomadas para forçar o inimigo a cumprir suas obrigações", escreveu a IRGC na mensagem.

Paralelamente, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã enfatizou que Teerã cumpriu seus compromissos e que "a outra parte" - sem mencionar explicitamente os EUA - é obrigada a forçar o regime israelense a parar de atacar o Líbano

"Se alguns dos compromissos da outra parte não forem cumpridos, todo o entendimento estará em risco", afirmou o representante à Fars. "A outra parte deve tomar as medidas necessárias o mais rápido possível. Se a outra parte se recusar a cumprir seus compromissos, o Irã responderá com as medidas necessárias", acrescentou.

O porta-voz indicou que o Irã "não assinou um compromisso que não será cumprido" e, por isso, a abordagem iraniana é "de compromisso por compromisso". Projetando as negociações previstas com os EUA na Suíça, ele afirmou que Teerã exigirá o cumprimento dos compromissos de Washington e esclarecerá os planos para sua concretização.