Trump publicou declaração em seu perfil no Truth Social nesta segunda - AFP

Trump publicou declaração em seu perfil no Truth Social nesta segundaAFP

Publicado 22/06/2026 14:59

Em publicação na Truth Social, Trump escreveu que "todos estão plenamente cientes de que o Irã concordará com grandes inspeções de armas para garantir a 'honestidade nuclear' por muito tempo no futuro". A declaração reforça o discurso do governo norte-americano de que houve avanços nas conversas realizadas no fim de semana na Suíça.



Mais cedo, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, afirmou que as negociações fizeram "bom progresso" e disse que o Irã concordou em permitir o retorno de inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), possivelmente ainda nesta semana. As declarações, no entanto, foram contestadas por veículos da mídia estatal iraniana.



A agência Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês), informou que não houve confirmação de autorização para inspeções da AIEA e argumentou que qualquer retomada das atividades de fiscalização deveria fazer parte de um acordo final entre as partes.



Segundo a imprensa iraniana, as negociações na Suíça tiveram como foco a implementação do memorando de entendimento de Islamabad, incluindo a manutenção do cessar-fogo regional e a liberação de ativos iranianos.



A delegação de Teerã retornou ao país após dois dias de conversas com representantes americanos.