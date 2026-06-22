Trump publicou declaração em seu perfil no Truth Social nesta segundaAFP
Mais cedo, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, afirmou que as negociações fizeram "bom progresso" e disse que o Irã concordou em permitir o retorno de inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), possivelmente ainda nesta semana. As declarações, no entanto, foram contestadas por veículos da mídia estatal iraniana.
A agência Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês), informou que não houve confirmação de autorização para inspeções da AIEA e argumentou que qualquer retomada das atividades de fiscalização deveria fazer parte de um acordo final entre as partes.
Segundo a imprensa iraniana, as negociações na Suíça tiveram como foco a implementação do memorando de entendimento de Islamabad, incluindo a manutenção do cessar-fogo regional e a liberação de ativos iranianos.
A delegação de Teerã retornou ao país após dois dias de conversas com representantes americanos.