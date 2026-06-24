Acidente foi registrado por visitantes do parqueReprodução / TMZ
Vídeo: Adolescente cai cerca de 15 metros após sair de carrinho em brinquedo na Disney— Jornal O Dia (@jornalodia) June 24, 2026
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