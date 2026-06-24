Acidente foi registrado por visitantes do parque - Reprodução / TMZ

Acidente foi registrado por visitantes do parqueReprodução / TMZ

Publicado 24/06/2026 10:55

Um menino, de 13 anos, caiu de uma altura de cerca de 15 metros em um brinquedo com toboáguas da Disneylândia, na atração Tiana’s Bayou Adventure. O acidente foi registrado por visitantes do parque. O adolescente foi levado a um hospital, passou por avaliação médica e recebeu alta.

Vídeo: Adolescente cai cerca de 15 metros após sair de carrinho em brinquedo na Disney



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O acidente teria acontecido após a criança sair de um veículo em movimento. Segundo o TMZ, uma testemunha que afirmou ter presenciado o acidente disse que estava passando pelo local quando viu a queda.

Depois do acidente, inspetores da Divisão de Segurança e Saúde Ocupacional da Califórnia realizaram uma vistoria na “Tiana’s Bayou Adventure”. A atração voltou a operar normalmente na segunda-feira (22).

Em nota, representantes da Disney afirmaram que a segurança dos visitantes é a principal prioridade da empresa e também informaram que as atrações contam com medidas de proteção e profissionais treinados para lidar com situações como essa.

Inaugurada em 2024, a atração substituiu a antiga Splash Mountain e é inspirada no filme de animação "A Princesa e o Sapo".