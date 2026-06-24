Em publicação, Trump negou que os EUA tenham transferido recursos ao Irã - AFP

Em publicação, Trump negou que os EUA tenham transferido recursos ao IrãAFP

Publicado 24/06/2026 10:08

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 24, que o Irã informou a Washington que não está cobrando pedágios, taxas de seguro ou qualquer outro encargo de embarcações que transitam pelo Estreito de Ormuz. Em publicação na Truth Social, o republicano disse que, caso essa informação se revele falsa, as negociações entre os dois países seriam interrompidas imediatamente.

A declaração ocorre em meio às tratativas entre Washington e Teerã e sucede afirmações anteriores de Trump de que o Irã teria aceitado futuras inspeções nucleares da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), versão contestada por autoridades iranianas.

O presidente norte-americano também negou que os Estados Unidos tenham transferido recursos ao Irã ou liberado ativos diretamente para o governo iraniano.

Segundo ele, parte dos fundos iranianos sob controle de Washington poderá ser utilizada para financiar compras de alimentos produzidos nos EUA. "Vamos liberar parte do dinheiro deles, que é totalmente controlado por nós, para nossos fazendeiros e pecuaristas, para a compra de milho, trigo, soja e mais", afirmou.

Trump acrescentou que os alimentos são "desesperadamente necessários" no Irã e que as aquisições serão feitas "exclusivamente dos Estados Unidos".

Nos últimos dias, Trump tem defendido que um acordo com o Irã está avançando e argumentado que eventuais flexibilizações de sanções ou liberações de recursos devem ser direcionadas a compras humanitárias, especialmente de alimentos e medicamentos.