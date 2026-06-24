Em publicação, Trump negou que os EUA tenham transferido recursos ao IrãAFP
Trump afirma que Irã garantiu que não cobrará pedágio em Ormuz
Norte-americano disse que negociações acabam 'imediatamente' se informação for falsa
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Falha em manutenção paralisa todos os trens da Alemanha
Cerca de 50 mil composições circulam no país diariamente
Keiko Fujimori alcança vantagem irreversível nas eleições presidenciais do Peru
Direitista está pouco mais de 43 mil votos à frente de Roberto Sánchez
Putin acusa Otan de se preparar para guerra com Rússia
Presidente disse que não vê espaço para negociações com Zelensky
Candidato de esquerda pede anulação de votos no exterior na eleição do Peru
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