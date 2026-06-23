Putin diz que Otan e UE disseminam 'declarações falsas' sobre ameaça militar da RússiaAFP
Putin acusa Otan de se preparar para guerra com Rússia
Presidente disse que não vê espaço para negociações com Zelensky
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Candidato de esquerda pede anulação de votos no exterior na eleição do Peru
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França registra quarenta mortes por afogamento durante onda de calor
Maior parte das vítimas é jovem, afirma primeiro-ministro
Kim Jong Un promete reforçar defesa da Coreia do Norte e alerta para risco de guerra nuclear
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Calor extremo atinge 1 bilhão de pessoas a mais do que atingia na década de 1970, aponta estudo
Alta temperatura é a principal causa de mortalidade ligada às questões climáticas em escala global
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Presidente americano ameaçou voltar com bloqueio marítimo caso Irã não cumpra acordo de paz
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