Trump diz que não espera que Irã vai cumpri com o acordoAFP
Trump diz que fluxo marítimo por Ormuz foi retomado e petróleo voltou a níveis pré-guerra
Presidente americano ameaçou voltar com bloqueio marítimo caso Irã não cumpra acordo de paz
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Congo registra mais de 1.000 casos e 254 mortos em surto de ebola
Taxa de letalidade atinge 25,3%
Trump: Irã concordará com grandes inspeções de armas para garantir 'honestidade nuclear'
Declaração reforça o discurso dos EUA de que houve avanços nas conversas realizadas no fim de semana
Trabalhadores humanitários são detidos no Afeganistão por usar barba muito curta
Detenções ocorreram em centro de acolhimento no oeste do país, segundo fontes humanitárias
Estados Unidos suspendem sanções ao petróleo iraniano
Medida está prevista no acordo assinado pelos países
Crianças são encontradas mortas dentro de carro durante onda de calor na França
Serviço meteorológico prevê temperaturas de até 39ºC para a localidade
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