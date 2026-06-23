França autorizou banho em canais de Paris, mas ministra alerta para o risco em nadar em áreas não vigiadas - Guillaume Bontemps / Ville de Paris

França autorizou banho em canais de Paris, mas ministra alerta para o risco em nadar em áreas não vigiadasGuillaume Bontemps / Ville de Paris

Publicado 23/06/2026 07:36

A onda de calor que afeta atualmente a França provocou quarenta mortes por afogamento desde 18 de junho, "principalmente de jovens", anunciou nesta terça-feira (23) o primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, no início de uma nova reunião de crise.

Uma onda de calor afeta vários países europeus e, na França, as temperaturas, em torno de 40ºC, provocaram a suspensão de aulas, o cancelamento de viagens de trens e o adiamento de eventos. Com picos previstos de até 44ºC no sudoeste da França, 90% dos habitantes vivem em áreas onde as autoridades decretaram alerta vermelho ou alerta laranja por calor extremo nesta terça-feira.





"Todos precisamos nos refrescar e queremos ter acesso à água, mas é fundamental respeitar as áreas que estão vigiadas. Vemos, por exemplo, jovens nadando em canais e é preciso ter muito cuidado com os lugares onde se decide entrar na água", ressaltou a ministra. A ministra dos Esportes e da Juventude, Marina Ferrari, alertou para os riscos de nadar em áreas não vigiadas durante episódios de calor extremo e lembrou a importância de frequentar apenas locais supervisionados."Todos precisamos nos refrescar e queremos ter acesso à água, mas é fundamental respeitar as áreas que estão vigiadas. Vemos, por exemplo, jovens nadando em canais e é preciso ter muito cuidado com os lugares onde se decide entrar na água", ressaltou a ministra.