Morte ocorreu em dia de alerta vermelho para o calor extremo em Paris e grande parte do país - AFP

Morte ocorreu em dia de alerta vermelho para o calor extremo em Paris e grande parte do paísAFP

Publicado 25/06/2026 08:29

Um menino de três anos morreu quando estava sozinho dentro de um carro na localidade de Saint-Gratien, ao noroeste de Paris, na tarde desta quarta-feira (24). O caso ocorreu dois dias depois de duas crianças serem encontradas mortas no veículo da família . A França enfrenta uma onda de calor há quase uma semana.

De acordo com informações de uma fonte policial, os pais "encontraram" a criança no veículo, que estava estacionado à frente de casa. Os bombeiros confirmaram o óbito, que aconteceu em um dia de alerta vermelho para o calor extremo em Paris e grande parte do país.

A Promotoria de Pontoise informou à reportagem que, quando as equipes de emergência chegaram ao local, tomaram o lugar dos pais da criança, que tentavam reanimar o menino, sem sucesso.

Segundo os primeiros elementos da investigação, o pai teria pedido que o menino tirasse uma soneca. A criança, então, escapou da vigilância dos responsáveis por pelo menos 45 minutos e se trancou no carro, onde ficou preso, informou a Promotoria.

A França viveu nesta quarta-feira o dia mais quente já registrado, superando o recorde da véspera, com uma temperatura média nacional provisoriamente estabelecida em 30ºC. A onda de calor que afeta o país, assim como uma parte importante da Europa há quase uma semana, já provocou diversas tragédias, com mais de 40 afogamentos na França e várias pessoas em situação de rua mortas.

Na última segunda-feira (22), dois irmãos de 2 e 4 anos também foram encontrados mortos dentro do carro da família, estacionado em uma área residencial de Carpentras, no sudeste da França.

O prefeito de Paris, Emmanuel Grégoire, relatou um "aumento da mortalidade" na capital devido à onda de calor, mas não divulgou números.