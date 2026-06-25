Morte ocorreu em dia de alerta vermelho para o calor extremo em Paris e grande parte do paísAFP
Criança morre presa dentro de carro durante onda de calor na França
Menino teria ficado sem supervisão dos pais por pelo menos 45 minutos
Organização Marítima Internacional pausa temporariamente operação de evacuação em Ormuz
Secretário-geral da OMI declarou que decidiu esperar para reconfirmar que as garantias de segurança necessárias continuam em vigor
Mais de 100 milhões de europeus sofrem impacto de onda de calor mortal
Espanha registra mais de 212 mortes causadas pelo aumento da temperatura nos últimos quatro dias
Polícia desativa bomba colocada em frente a uma unidade judicial no Equador
Dispositivo estava em uma caixa de papelão na entrada do prédio
Criança morre presa dentro de carro durante onda de calor na França
Menino teria ficado sem supervisão dos pais por pelo menos 45 minutos
Terremotos na Venezuela deixam 188 mortos e mais de 1.500 feridos
Tremores também foram sentidos na Colômbia
Vídeos: terremotos de magnitude 7,5 e 7,2 atingem a Venezuela e causam grande destruição
Tremores foram sentidos em Caracas e em diversos locais do Norte do Brasil
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