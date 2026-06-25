A polícia equatoriana atuou para o desarme da bomba nesta quinta-feiraRedes sociais / Reprodução
Polícia desativa bomba colocada em frente a uma unidade judicial no Equador
Dispositivo estava em uma caixa de papelão na entrada do prédio
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