Expectativa é de que os números continuem aumentando, à medida que as buscas continuam - AFP

Expectativa é de que os números continuem aumentando, à medida que as buscas continuamAFP

Publicado 26/06/2026 07:46

O ministro da Saúde da Venezuela, Carlos Alvarado, informou no fim da noite da quinta-feira, 25, que cerca de 235 pessoas morreram após os fortes terremotos que atingiram o país na noite da quarta-feira, 24 . Outras 4,3 mil pessoas ficaram feridas.

A expectativa é de que os números continuem aumentando, à medida que as buscas continuam nas áreas devastadas.

Milhares de pessoas estão desaparecidas.

O Estado de La Guaira, ao norte de Caracas, foi o mais atingido pelos tremores. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, pediu que empresas disponibilizem equipamentos para as operações de busca na região, que foi classificada como "zona de desastre".

"Esperamos resgatar o maior número possível de pessoas com vida", afirmou Delcy.