Expectativa é de que os números continuem aumentando, à medida que as buscas continuamAFP
Número de mortos em terremotos na Venezuela sobe para 235, diz ministro
Outras 4,3 mil pessoas ficaram feridas
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Número de mortes por afogamento na França durante onda de calor sobe para 55
Autoridades temem aumento do balanço e hospitais de Paris operam perto do limite
Organização Marítima Internacional pausa temporariamente operação de evacuação em Ormuz
Secretário-geral da OMI declarou que decidiu esperar para reconfirmar que as garantias de segurança necessárias continuam em vigor
Mais de 100 milhões de europeus sofrem impacto de onda de calor mortal
Espanha registra mais de 212 mortes causadas pelo aumento da temperatura nos últimos quatro dias
Polícia desativa bomba colocada em frente a uma unidade judicial no Equador
Dispositivo estava em uma caixa de papelão na entrada do prédio
Criança morre presa dentro de carro durante onda de calor na França
Menino teria ficado sem supervisão dos pais por pelo menos 45 minutos
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