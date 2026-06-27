Venezuela é cenário frequente de tremoresAFP
Segundo a Agence France-Presse (AFP), equipes de resgate trabalharam sob holofotes em meio aos escombros, retirando o bebê sob aplausos na noite desta sexta-feira (26) em La Guaira, a cidade mais atingida, ao norte da capital Caracas.
Segundo o usuário que publicou as imagens nas redes sociais, o bebê tinha apenas 18 dias de vida e saiu ileso após ficar preso por 32 horas.
A mãe da criança foi socorrida uma hora depois do bebê.
Pelo menos 920 pessoas morreram em decorrência dos dois terremotos consecutivos desta quarta-feira (24), de magnitudes de 7,2 e 7,5, e milhares ficaram feridas ou continuam desaparecidas.