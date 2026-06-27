Venezuela é cenário frequente de tremores - AFP

Venezuela é cenário frequente de tremoresAFP

Publicado 27/06/2026 10:53 | Atualizado 27/06/2026 12:25

Um recém-nascido foi resgatado dos escombros de um prédio que desabou, 32 horas após dois terremotos devastarem uma cidade litorânea da Venezuela. Sua mãe também foi resgatada.



Segundo a Agence France-Presse (AFP), equipes de resgate trabalharam sob holofotes em meio aos escombros, retirando o bebê sob aplausos na noite desta sexta-feira (26) em La Guaira, a cidade mais atingida, ao norte da capital Caracas.





Segundo o usuário que publicou as imagens nas redes sociais, o bebê tinha apenas 18 dias de vida e saiu ileso após ficar preso por 32 horas.



A mãe da criança foi socorrida uma hora depois do bebê.



, de magnitudes de 7,2 e 7,5, e milhares ficaram feridas ou continuam desaparecidas. Eles o passaram cuidadosamente, envolto em um cobertor, de uma pessoa para outra antes de limpá-lo delicadamente com lenços.Segundo o usuário que publicou as imagens nas redes sociais, o bebê tinha apenas 18 dias de vida e saiu ileso após ficar preso por 32 horas.A mãe da criança foi socorrida uma hora depois do bebê. Pelo menos 920 pessoas morreram em decorrência dos dois terremotos consecutivos desta quarta-feira (24) , de magnitudes de 7,2 e 7,5, e milhares ficaram feridas ou continuam desaparecidas.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Raphael Perucci