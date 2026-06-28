Declaração do papa Leão XIV foi feita neste domingo AFP / Reprodução
"Desejo expressar minha proximidade aos irmãos e irmãs venezuelanos afetados pelos recentes terremotos, que causaram inúmeras vítimas e feridos, assim como imensos danos materiais", disse o papa em uma mensagem em espanhol após a oração do Angelus.
O sumo pontífice também rezou pelo "descanso eterno daqueles que morreram" nos terremotos e transmitiu sua "proximidade espiritual" às famílias das vítimas e aos afetados por essa "tragédia".
"Também expresso minha gratidão e incentivo a todos aqueles que trabalham generosamente nos esforços de busca e socorro", disse ele.
Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o duplo terremoto que abalou a Venezuela deixou, até o momento, mais de 1.400 mortos e 50.000 desaparecidos, além de milhões de afetados.
O Estado costeiro de La Guaira, vizinho a Caracas, foi o mais atingido pelos dois terremotos, de magnitudes 7,2 e 7,5, que abalaram o país com poucos segundos de intervalo na última quarta-feira (24), às 18h04 (horário de Caracas).