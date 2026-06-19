Pelo grupo do Brasil, o Marrocos venceu a Escócia por 1 a 0 em partida que contou com o gol mais rápido da Copa até aquele momento, marcado pelo atacante Saibari - AFP

Pelo grupo do Brasil, o Marrocos venceu a Escócia por 1 a 0 em partida que contou com o gol mais rápido da Copa até aquele momento, marcado pelo atacante SaibariAFP

Publicado 19/06/2026 21:00 | Atualizado 20/06/2026 01:42

Rio - O Marrocos venceu a Escócia por 1 a 0, nesta sexta-feira (19), em Boston, nos Estados Unidos, e se aproximou da classificação. Carrasco do Brasil na estreia, o atacante Saibari marcou o único tento da partida com apenas um minuto e nove segundos.

Com a vitória, Marrocos chegou a quatro pontos e lidera o Grupo C. Já a Escócia, por sua vez, está em segundo com três. Na última rodada, os marroquinos enfrentam o Haiti, dia 24, às 19h (de Brasília), em Atlanta, enquanto os escoceses encaram o Brasil, no mesmo dia e horário, em Miami.

O jogo começou em ritmo alucinante. Com um minuto e nove segundos, o atacante Saibari recebeu ótimo lançamento de Brahim, invadiu a área e chutou forte para abrir o placar.

Após inaugurar o marcador logo no início, o Marrocos manteve o controle da posse de bola e causou dificuldades para a defesa da Escócia. Apesar da agressividade, os marroquinos encontravam problemas na hora de finalizar as jogadas e não conseguiu ampliar a vantagem.

A Escócia adotou um esquema mais defensivo e, apesar do gol no início, manteve a estratégia. No fim do primeiro tempo, os escoceses se aproveitaram do cansaço do time marroquino, que diminuiu a intensidade. Assim, criou duas chances perigosas com Adams e McGinn.

O panorama não mudou no segundo tempo. O Marrocos, assim como na etapa inicial, começou com ritmo forte e criando as melhores chances. Após jogada de El Khannouss, Saibari recebeu na área e acertou a trave. Na sequência, El Khannouss parou no goleiro Gunn.

Após o início intenso, Marrocos diminuiu o ritmo. A Escócia, portanto, passou a ter mais controle da posse de bola e passou a rondar mais a área marroquina. Os escoceses avançaram a marcação e forçaram erros dos marroquinos, mas pecaram nas finalizações e não evitaram a derrota.