Estados Unidos - O Brasil está escalado para enfrentar o Haiti nesta sexta-feira (19), a partir das 21h30 (de Brasília), na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti promoveu duas mudanças em relação ao jogo contra Marrocos. Danilo e Matheus Cunha entram nas vagas de Ibañez e Igor Thiago.
Dessa forma, a seleção brasileira vai a campo com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha.
BRASIL DEFINIDO!
Confira os 11 nomes escalados pelo Mister para enfrentar o Haiti nesta sexta-feira (19), às 21h30 (Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026.
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