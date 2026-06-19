Ancelotti em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

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O Dia
Estados Unidos - O Brasil está escalado para enfrentar o Haiti nesta sexta-feira (19), a partir das 21h30 (de Brasília), na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti promoveu duas mudanças em relação ao jogo contra Marrocos. Danilo e Matheus Cunha entram nas vagas de Ibañez e Igor Thiago.
Dessa forma, a seleção brasileira vai a campo com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha.
O Brasil estreou na Copa do Mundo de 2026 com empate em 1 a 1 diante de Marrocos. Já o Haiti perdeu na primeira rodada para a seleção da Escócia por 1 a 0.