Dua Lipa mostra registros de casamento com Callum Turner na ItáliaReprodução do Instagram / David Sims
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Dua Lipa mostra registros de casamento com Callum Turner na ItáliaReprodução do Instagram / David Sims
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Dua Lipa compartilha fotos do casamento com Callum Turner na Itália
Cantora publicou as imagens no Instagram, neste sábado (20)
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