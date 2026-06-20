Dua Lipa mostra registros de casamento com Callum Turner na Itália - Reprodução do Instagram / David Sims

Dua Lipa mostra registros de casamento com Callum Turner na ItáliaReprodução do Instagram / David Sims

Publicado 20/06/2026 12:16

Rio - Dua Lipa divulgou no Instagram, neste sábado (20), cliques inéditos do casamento com o ator Callum Turner. A cerimônia aconteceu na Itália, no último dia 6. Nas imagens, a cantora aparece radiante e em clima de romance ao lado do marido. Ela, ainda, exibe detalhes de seu vestido de noiva, que contou com bordados e um decote nas costas.

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"Mr & Mrs (Sr. e Sra., em português)", escreveu ela na legenda. Famosos brasileiros reagiram às fotos. "Nossa! Tudo parece tão lindo! Parabéns ao casal! Felicidades!", comentou a apresentadora Giovanna Ewbank na publicação. Sabrina Sato deixou emojis de coração, enquanto Maisa Silva publicou uma carinha emocionada.

Os fãs do casal também se mostraram empolgados. "O amor é lindo"; "Parabéns aos dois! Que vocês tenham uma vida feliz juntos"; "O casal mais lindo do mundo" foram alguns dos comentários publicados pelos internautas.







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