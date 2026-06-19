Deborah Secco rebate rumor sobre traições e explica contexto de relacionamentos antigos - Reprodução Instagram

Deborah Secco rebate rumor sobre traições e explica contexto de relacionamentos antigosReprodução Instagram

Publicado 19/06/2026 18:35 | Atualizado 19/06/2026 18:59

Rio - Deborah Secco voltou a comentar uma polêmica que a acompanha há anos. Em conversa com Maya Massafera, divulgada nesta sexta-feira (19), a atriz esclareceu rumores de que teria traído todos os ex-namorados e explicou o contexto por trás da declaração.

Segundo Deborah, a história se refere a relacionamentos antigos e não tem ligação com os mais recentes. A artista fez questão de destacar que nunca foi infiel ao ex-marido, Hugo Moura, nem ao atual namorado, o produtor Dudu Borges. "Isso tem muitos anos já. Não traí o Hugo e não traí o meu namorado atual", afirmou.

A atriz explicou que costumava permanecer em relacionamentos mesmo depois de sofrer traições e enfrentar situações que a deixavam infeliz. Por isso, acabava se envolvendo emocionalmente com outra pessoa antes de conseguir encerrar a relação. "Na verdade, eu nunca olhei como traição. Eu era traída, queria muito sair desse lugar, não conseguia e acabava me apaixonando por outra pessoa para conseguir sair", declarou.

Durante o bate-papo, Deborah também disse que a frase que ficou conhecida pelo público foi reproduzida de forma incorreta ao longo dos anos. "Eu fui traída por todos os meus namorados, essa é a frase. Por todos, não pelo Hugo e não também pelo atual", esclareceu.

Ao refletir sobre o passado, a atriz contou que viveu relacionamentos marcados por dependência emocional e dificuldades para romper ciclos que já não faziam sentido. "Eram relações muito tóxicas, de dependência emocional. Relações mal construídas, imaturas e de pessoas que se apoiam um no outro como tábua de salvação", avaliou.

Deborah ainda revelou que, mesmo após descobrir infidelidades, tinha dificuldade de colocar um ponto final na história. "Mesmo depois de ser traída, eu ficava naquele relacionamento e não era mais feliz. Aí, acabava buscando me apaixonar por alguém para conseguir ir embora", concluiu.