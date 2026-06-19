Filha de Regina Casé ganha homenagem de Fernanda Montenegro após estreia nos palcos

Filha de Regina Casé ganha homenagem de Fernanda Montenegro após estreia nos palcosReprodução Instagram

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O Dia
Rio - Benedita Casé viveu uma noite inesquecível na última quinta-feira (18). Em cartaz com o monólogo "SURDA", que marca a estreia dela no teatro, a atriz foi surpreendida pela presença de Fernanda Montenegro na plateia do Teatro Poeira, em Botafogo, Zona Sul.
Os momentos do encontro foram compartilhados por Benedita nas redes sociais. Em um dos vídeos publicados, Fernanda elogia a atuação da artista ainda durante os cumprimentos após o espetáculo. "A gente só agradece pela qualidade de atriz e pela qualidade de ser humano", afirmou.
Em outro registro, a veterana voltou a destacar o talento da filha de Regina Casé. "Muito bonito. Minha filha, que beleza de atriz. Não estou sendo gentil, não. Tem uma assinatura. Não é fácil ver uma realização tão plena. Há uma proposta de espetáculo e ela acontece plenamente", declarou.
A celebração ficou ainda mais especial quando Fernanda puxou um "parabéns pra você" para Benedita, que completa 37 anos nesta sexta-feira (19).
Emocionada, a atriz descreveu o encontro como um presente de aniversário antecipado. "Já é meu aniversário e eu recebi o melhor presente que eu poderia ganhar nessa noite. Que emoção. Fernanda Montenegro foi me assistir de surpresa. Que sorte a minha", escreveu.
Na publicação, Benedita também falou sobre o impacto que o teatro tem provocado na vida dela. A artista contou que a experiência artística tem sido transformadora e tem a ajudado a redescobrir partes de si mesma que estavam adormecidas.
A atriz ainda agradeceu à dramaturga Julia Spadaccini e à diretora Debora Lamm pela oportunidade de integrar o projeto. Ao relembrar uma das falas de Fernanda Montenegro, destacou a importância da vocação artística. "Como a Fernandona bem disse: quando recebemos um chamado, temos vocação para fazer teatro, para estar em cena, a metade da vida está resolvida. Só fica faltando a outra metade", concluiu.
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Filha de Regina Casé ganha homenagem de Fernanda Montenegro após estreia nos palcos
Filha de Regina Casé ganha homenagem de Fernanda Montenegro após estreia nos palcos