Com contrações e dilatação, Malu Borges não abre mão da academia na reta final da gestação - Reprodução Instagram

Com contrações e dilatação, Malu Borges não abre mão da academia na reta final da gestaçãoReprodução Instagram

Publicado 19/06/2026 17:34

Rio - A espera por Maria Olímpia está cada vez mais perto do fim. Grávida de sua segunda filha, Malu Borges compartilhou com os seguidores nesta sexta-feira (19) uma atualização sobre os últimos dias da gestação e revelou que já começou a apresentar sinais de trabalho de parto.

Mesmo com cólicas leves, contrações e dois centímetros de dilatação, a influenciadora mostrou que continua frequentando a academia enquanto aguarda a chegada da bebê. Em vídeos publicados nas redes sociais, ela brincou sobre a ansiedade para conhecer a filha.

"Continuo grávida e indo treinar. Maria Olímpia ainda não resolveu aparecer", comentou. Na sequência, contou que já havia percebido mudanças no corpo desde o dia anterior e demonstrou otimismo de que o nascimento esteja próximo.

A menina é fruto do relacionamento de Malu com o empresário João Vitor Santiago e teve o nome anunciado ao público em fevereiro. Na época, a influenciadora explicou que a escolha carrega um significado especial para a família, marcada pela presença de várias mulheres chamadas Maria em diferentes gerações.

Ao longo da gravidez, Malu também dividiu com os seguidores detalhes da experiência de gestar pela segunda vez. Em entrevista concedida em março, ela contou que enfrentou um início de gravidez mais desafiador do que o da primeira filha.

Segundo a influenciadora, a gestação anterior foi bastante tranquila, enquanto desta vez os primeiros meses foram marcados por enjoos e mal-estar mais intensos. Apesar das diferenças, ela destacou que tem encarado o processo como uma experiência completamente nova, reforçando que cada gravidez acontece de maneira única.