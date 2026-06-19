Leticia Colin gravou cenas de ’Quem Ama Cuida’ em prisão - Reprodução/Instagram

Leticia Colin gravou cenas de ’Quem Ama Cuida’ em prisão Reprodução/Instagram

Publicado 19/06/2026 14:59 | Atualizado 19/06/2026 17:26

Rio - Leticia Colin, 36 anos, mostrou os bastidores das gravações de Adriana na prisão após ser condenada injustamente pelo assassinato de Arthur Brandão (Antonio Fagundes) em "Quem Ama Cuida". Nesta sexta-feira (19), a atriz publicou um vídeo para refletir sobre as condições do sistema prisional brasileiro.

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"Foram 122 cenas gravadas num presídio desativado. O Complexo Penitenciário Frei Caneca é hoje um esqueleto do que já foi, durante seus mais de 150 anos, e carrega muitas histórias. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo", escreveu na legenda.

A intérprete da protagonista da trama destacou a relevância da sociedade abordar o tema. "É difícil tentar olhar pra isso, mas é importante: o que a gente espera de um sistema que não oferece condição de trabalho digna pra seus servidores e não oferece nenhuma estrutura real de ressocialização pra quem está preso? Refletir é importante…", acrescentou.

Leticia Colin comentou a experiência de gravar nas instalações de um antigo presídio. "É muito forte a gente estar aqui neste espaço real. Muitas pessoas pagaram as suas penas aqui dentro e a gente quer trazer também esse realismo, esse universo, essa atmosfera precária desses presídios brasileiros", disse a atriz, colocando imagens do local como banheiros e quartos", disse.

"Tem sido muito intenso para nós todos estarmos aqui e me fez pensar muito sobre esse potencial de reabilitação e reinserção social. Realmente, não parece um espaço propício para isso acontecer. Vale a reflexão", finalizou.