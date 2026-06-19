Mel e Bento surgiram prontos para festa junina na escola - Reprodução/Instagram

Mel e Bento surgiram prontos para festa junina na escola Reprodução/Instagram

Publicado 19/06/2026 15:59 | Atualizado 19/06/2026 17:27

Rio - Isabella Scherer encantou os seguidores ao compartilhar, nesta sexta-feira (19), fotos do gêmeos Mel e Bento, 3 anos, fantasiados para a festa junina da escola. Casada com Rodrigo Calazans, a influenciadora espera o terceiro filho com o modelo, que se chamará Tom.

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"Cadê os Pequenusculos?", escreveu na legenda, em referência ao apelidos das crianças.

Nas imagens, Mel aparece de vestido e sardinhas no rosto tirando selfie no espelho com o celular. Já Bento surge de calça jeans, camisa xadrez e de bigodinho desenhado com lápis de olho.

Os cliques dos gêmeos derreteram os internautas. "Eu não tenho maturidade para esses dois", afirmou um perfil. "Essas crianças são realmente lindas", disse outro. "Paraaaaaa tudo!!!!!!!!!! Os caipirinhas mais fofos do mundo!!!!!!", comentou um terceiro.