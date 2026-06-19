Vicente Escrig, ex-marido de Simaria, criticou exposição do filho Reprodução/Instagram

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Rio - Vicente Escrig, ex-marido de Simaria, se manifestou sobre o vídeo em que o filho, Pawel, de 10 anos, pediu um padrasto durante a celebração do aniversário de 44 anos da cantora. Em comentário nas redes sociais, o empresário espanhol criticou a exposição da imagem do menino, mas deletou o texto após a repercussão.
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Simaria comemorou 44 anos e levou susto com declaração do filho - Reprodução/Instagram
Giovanna e Pawel são frutos do antigo casamento de Simaria com Vicente Escrig - Reprodução/Instagram
Vicente Escrig, ex-marido de Simaria, criticou exposição do filho - Reprodução/Instagram
"Na frente da câmera: mais uma criança inocente 1000% alienada, anelando uma figura paterna, evidenciando o quanto PAI é necessário e INSUBSTITUÍVEL. Porém, num processo de divórcio esse pilar é facilmente afastado e fulminado da vida das crianças", afirmou. 
Ele também alegou que o comportamento da artista longe dos holofotes é diferente de quando está sendo filmada. "Por trás das câmeras: um projeto de adulto sem noção criando conteúdo acima da vulnerabilidade de um menos de idade. P.s. Quer mercadejar com a imagem dos SEUS filhos menores em troca de likes? Beleza. Apenas tenha a gentileza de preservar com mais zelo a intimidade dos MEUS FILHOS". 
Vicente Escrig e Simaria foram casados por 14 anos e anunciaram a separação em agosto de 2021. Além de Pawel, os dois são pais de Giovanna, de 13.