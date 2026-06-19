Vicente Escrig, ex-marido de Simaria, criticou exposição do filho Reprodução/Instagram
Ex-marido de Simaria reclama de exposição após filho pedir um padrasto
Vicente Escrig não gostou de vídeo de Pawel no aniversário da cantora
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