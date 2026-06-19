Atriz Lucy RamosReprodução / Instagram
A revelação aconteceu por meio de uma brincadeira com balões verdes. Durante o momento, um dos balões exibiu a cor rosa, indicando que o bebê é uma menina. A notícia foi recebida com comemoração pelos convidados e também repercutiu nas redes sociais.
Recentemente Lucy falou sobre a felicidade da família com a chegada da nova integrante. Em uma publicação ao lado do marido e da filha, Kyara, a atriz destacou a nova fase vivida pela família. "A felicidade tomou conta da casa inteira. E pelo sorriso da Kyky parece até que já sabe que foi promovida à irmã mais velha", escreveu.
Lucy também contou que a gestação aconteceu de forma inesperada e celebrou o momento vivido pelo casal. "Os nossos corações já se preparam para amar esse pequeno milagre que está sendo gerado e que chega para completar ainda mais nossa família", declarou.
Juntos há quase 20 anos, Lucy Ramos e Thiago Luciano são pais de Kyara, de 1 ano e 2 meses. Agora, o casal se prepara para a chegada da segunda filha, ampliando a família com mais uma menina.
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