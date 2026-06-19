Atriz Lucy Ramos - Reprodução / Instagram

Atriz Lucy RamosReprodução / Instagram

Publicado 19/06/2026 13:26 | Atualizado 19/06/2026 13:28

Rio - A atriz Lucy Ramos, de 43 anos, compartilhou com os seguidores a descoberta do sexo do segundo filho que espera com o ator e diretor Thiago Luciano. Em uma celebração reservada com familiares e amigos próximos, o casal descobriu que a família ganhará mais uma menina.

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A revelação aconteceu por meio de uma brincadeira com balões verdes. Durante o momento, um dos balões exibiu a cor rosa, indicando que o bebê é uma menina. A notícia foi recebida com comemoração pelos convidados e também repercutiu nas redes sociais.Recentemente Lucy falou sobre a felicidade da família com a chegada da nova integrante. Em uma publicação ao lado do marido e da filha, Kyara, a atriz destacou a nova fase vivida pela família. "A felicidade tomou conta da casa inteira. E pelo sorriso da Kyky parece até que já sabe que foi promovida à irmã mais velha", escreveu.Lucy também contou que a gestação aconteceu de forma inesperada e celebrou o momento vivido pelo casal. "Os nossos corações já se preparam para amar esse pequeno milagre que está sendo gerado e que chega para completar ainda mais nossa família", declarou.Juntos há quase 20 anos, Lucy Ramos e Thiago Luciano são pais de Kyara, de 1 ano e 2 meses. Agora, o casal se prepara para a chegada da segunda filha, ampliando a família com mais uma menina.