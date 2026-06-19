Anne Hathaway anuncia gravidez do terceiro filho - Reprodução / Instagram

Anne Hathaway anuncia gravidez do terceiro filhoReprodução / Instagram

Publicado 19/06/2026 12:23 | Atualizado 19/06/2026 12:26

Rio - A atriz Anne Hathaway, de 43 anos, revelou nesta sexta-feira (19) que está grávida do terceiro filho com o marido, Adam Shulman. A novidade foi compartilhada por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, no qual a estrela aparece exibindo a barriguinha de gestante.



“Bebê, eu sou sua”, escreveu na legenda da publicação, que teve como trilha sonora a música Baby, I'm Yours, de Barbara Lewis.



No registro, Anne surge inicialmente cobrindo a barriga. Em seguida, sorri para a câmera e mostra o barrigão, celebrando a chegada de mais um integrante à família. A atriz recebeu uma série de mensagens de carinho dos fãs, que comemoraram a novidade nos comentários.



Casada com Adam Shulman desde 2012, Anne já é mãe de Jonathan, de 10 anos, e Jack, de 6. Apesar da fama internacional, ela costuma manter a vida familiar longe dos holofotes e raramente compartilha imagens dos filhos nas redes sociais.



O anúncio acontece em um momento de intensa atividade profissional. Em 2026, a atriz participou de grandes produções do cinema, entre elas "O Diabo Veste Prada 2", "Mother Mary", "A Odisseia", "Verity" e o suspense "O Fim da Rua".



Durante a divulgação de "O Diabo Veste Prada 2", Anne falou sobre o apoio do marido durante a rotina intensa de trabalho. "Ele me apoia completamente. Este ano, em particular, foi atípico. Nós dois sabemos que provavelmente nunca mais vai acontecer algo assim", afirmou à revista People.



"Uma coisa é ter sonhos. Outra coisa é ter alguém que te ajude a realizá-los. Eu absolutamente não teria conseguido conquistar o que conquistei sem meu marido", acrescentou.



Em outra ocasião, a atriz também comentou sobre a maternidade. "Eu me sinto muito sortuda. Sei que nem todo mundo que quer ser pai ou mãe consegue. Estou impressionada com a minha sorte. Deu tudo certo para mim nas duas vezes, e isso é muita sorte", declarou.



Anne já falou publicamente sobre os desafios que enfrentou para engravidar. Em entrevista à revista Vanity Fair, ela revelou que sofreu um aborto espontâneo em 2015 e relatou as dificuldades vividas durante o processo para se tornar mãe. Ao anunciar a segunda gestação, em 2019, a artista também demonstrou apoio a mulheres que enfrentam problemas de fertilidade. “Passei por muita dor tentando engravidar”, disse na época.