Após repercutir ao dizer que não pretende convidar alguns companheiros de suas madrinha, Juliette esclareceu o contexto da declaração - Reprodução / Instagram

Após repercutir ao dizer que não pretende convidar alguns companheiros de suas madrinha, Juliette esclareceu o contexto da declaraçãoReprodução / Instagram

Publicado 19/06/2026 10:02

Rio - Depois de revelar que não pretende convidar alguns companheiros de suas madrinhas para o casamento com Kaique Cerveny, Juliette usou as redes sociais, nesta quinta-feira (18), para explicar o contexto da declaração. A cantora afirmou que se referia a casos de violência e disse que, se pudesse voltar atrás, teria sido mais direta ao abordar o assunto.

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A polêmica começou depois que a apresentadora contou, durante o programa "Saia Justa", do GNT, que convidaria determinadas amigas para serem madrinhas mesmo sem a presença de seus parceiros. Na ocasião, ela afirmou que não aprovava algumas relações e que certos cônjuges não seriam bem-vindos à cerimônia. A polêmica começou depois que a apresentadora contou, durante o programa "Saia Justa", do GNT, que convidaria determinadas amigas para serem madrinhas mesmo sem a presença de seus parceiros. Na ocasião, ela afirmou que não aprovava algumas relações e que certos cônjuges não seriam bem-vindos à cerimônia.

"No impulso, lembrei de uma situação e falei que uma grande amiga minha provavelmente não seria madrinha porque vou colocar a condição de o cônjuge dela não ir. E usei duas palavras: 'porque ele fez algo muito ruim e porque não concordo com essa relação', e finalizei este trecho", afirmou.





A campeã do "BBB 20" reforçou que sua posição não está relacionada a diferenças de personalidade ou incompatibilidades entre casais, mas a situações que considera graves. "Não chamaria, não porque eu não aprovo o relacionamento, não porque é muito ruim. Porque ele deveria era estar preso também, né? E não em um casamento feliz para sempre", disparou.



Juliette também aproveitou para falar sobre a dificuldade que muitas mulheres enfrentam para deixar relações abusivas. Segundo ela, é importante que comportamentos violentos sejam condenados e não minimizados pela sociedade.



"Nem sempre é fácil sair de uma relação abusiva. Mulheres que passam, que passaram ou que têm pessoas próximas nessa situação sabem muito bem disso. Mas é importante que os agressores, essas pessoas violentas, sejam estigmatizados", declarou.



“Na hora do ao vivo, acabei não querendo pesar, usei palavras sutis. Deveria ter falado violência. Já economizaria o trabalho da defesa dos machos oprimidos. Não chamaria não pq não aprovo relacionamento ou é ruim, pq ele deveria tá preso e não em casamento.”



TE AMO JULIETTE!! https://t.co/XsqU9MHh8z pic.twitter.com/XX7CeKjRSv — Upload Juliette (@UploadJuliette) June 18, 2026 Agora, Juliette explicou que evitou detalhar a situação durante a transmissão ao vivo e acabou usando termos mais genéricos. "Na hora do ao vivo, acabei não querendo pesar e usei palavras sutis. Não deveria. Ao invés de ' muito ruim' e 'não aprovo', eu deveria ter usado 'violência'. Ficaria mais explícito e já economizaria o trabalho da defesa dos machos e dos oprimidos, que ficam moendo o meu juízo".A campeã do "BBB 20" reforçou que sua posição não está relacionada a diferenças de personalidade ou incompatibilidades entre casais, mas a situações que considera graves. "Não chamaria, não porque eu não aprovo o relacionamento, não porque é muito ruim. Porque ele deveria era estar preso também, né? E não em um casamento feliz para sempre", disparou.Juliette também aproveitou para falar sobre a dificuldade que muitas mulheres enfrentam para deixar relações abusivas. Segundo ela, é importante que comportamentos violentos sejam condenados e não minimizados pela sociedade."Nem sempre é fácil sair de uma relação abusiva. Mulheres que passam, que passaram ou que têm pessoas próximas nessa situação sabem muito bem disso. Mas é importante que os agressores, essas pessoas violentas, sejam estigmatizados", declarou.

Juliette e Kaique Cerveny ficaram noivos em dezembro de 2024. O casamento está previsto para acontecer no segundo semestre de 2026, em Recife, cidade natal da cantora.