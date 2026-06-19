Após repercutir ao dizer que não pretende convidar alguns companheiros de suas madrinha, Juliette esclareceu o contexto da declaraçãoReprodução / Instagram
A polêmica começou depois que a apresentadora contou, durante o programa "Saia Justa", do GNT, que convidaria determinadas amigas para serem madrinhas mesmo sem a presença de seus parceiros. Na ocasião, ela afirmou que não aprovava algumas relações e que certos cônjuges não seriam bem-vindos à cerimônia.
A campeã do "BBB 20" reforçou que sua posição não está relacionada a diferenças de personalidade ou incompatibilidades entre casais, mas a situações que considera graves. "Não chamaria, não porque eu não aprovo o relacionamento, não porque é muito ruim. Porque ele deveria era estar preso também, né? E não em um casamento feliz para sempre", disparou.
Juliette também aproveitou para falar sobre a dificuldade que muitas mulheres enfrentam para deixar relações abusivas. Segundo ela, é importante que comportamentos violentos sejam condenados e não minimizados pela sociedade.
"Nem sempre é fácil sair de uma relação abusiva. Mulheres que passam, que passaram ou que têm pessoas próximas nessa situação sabem muito bem disso. Mas é importante que os agressores, essas pessoas violentas, sejam estigmatizados", declarou.
“Na hora do ao vivo, acabei não querendo pesar, usei palavras sutis. Deveria ter falado violência. Já economizaria o trabalho da defesa dos machos oprimidos. Não chamaria não pq não aprovo relacionamento ou é ruim, pq ele deveria tá preso e não em casamento.”— Upload Juliette (@UploadJuliette) June 18, 2026
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