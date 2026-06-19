Daniele e Solange, irmã e mãe de Deolane Bezerra - Reprodução do Instagram

Daniele e Solange, irmã e mãe de Deolane BezerraReprodução do Instagram

Publicado 19/06/2026 06:47

"Tem sido difícil vê-la ser tão acusada e tão julgada todos os dias. Antes de tudo, é preciso fazer uma pergunta que ninguém até hoje responde. Por que só a Deolane? As empresas que ela transacionou são conhecidas, não são ocultas. Pelo contrário, muitas são empresas consolidadas e divulgadas por centenas de influenciadores... Mas só a Deolane está sendo julgada por divulgar essa empresa", afirmou.

"Se a investigação entende que determinadas operações merecem esclarecimentos, isso deve ocorrer dentro do devido processo legal, com igualdade de tratamento para todos os envolvidos. O que causa perplexidade é ver apenas a Deolane submetida à prisão e à condenação pública, antes mesmo de exercer plenamente seu direito de defesa. Em um Estado democrático de direito, ninguém deveria ser tratado como culpado antes do julgamento. A lei deve valer para todos, ou deixa de ser justiça e passa a se tornar seletividade".







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Família reúne provas

Mãe de Deolane,, Solange Bezerra também usou as redes sociais para sair em defesa da filha. "Eu vou aparecer aqui só hoje e só depois que a inocência da minha filha for provada. Porque são muitos julgadores na internet, né? Infelizmente, nossa justiça é assim: primeiro eles te prendem para poder você correr atrás de provar sua inocência. Nós não estamos quietinhas, nós estamos trabalhando, estamos juntando prova para provar que ela realmente é inocente", afirmou.

"E não adianta a gente estar aqui brigando, discutindo, porque quem acredita na gente, quem conhece a gente, vai acreditar. E quem não gosta, nem que Deus do céu desça e fale assim: 'ela não cometeu isso', vai falar: 'Ah Deus, tu tá ganhando quanto? Ela está te pagando quanto?'", declarou.

Em seguida, Solange pediu que as pessoas aguardassem o julgamento de Deolane. "'Mas ela tá lavando dinheiro do PCC', gente. Vamos aguardar. Esperem o julgamento, esperem as provas. Não condenem ela antes de terem as provas. Não existe um comprovante bancário, um comprovante de dinheiro de um membro do PCC na conta dela. Todo o dinheiro que tem na conta dela é de ação publicitária, é da empresa dela, que ela declarou tudo, declarado", afirmou.

"E quem julga ela tem milhões a declarar de imposto de renda, que em breve também vai ser exposto. Então, esperem, não façam o julgamento antecipado de vocês, porque vocês não sabem o quanto vocês matam uma família todo dia", acrescentou, emocionada.

Entenda

Deolane Bezerra está presa desde maio, após ser detida em Alphaville, na Grande São Paulo, durante a Operação Vérnix. A influenciadora é investigada por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de bens supostamente ligado ao PCC. A defesa nega as acusações.

A 3ª Vara de Presidente Venceslau aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) e tornou réus a influenciadora e advogada Deolane Bezerra e um dos líderes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC), Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola. Eles vão responder pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

“E não adianta a gente estar aqui brigando, discutindo, porque quem acredita na gente, quem conhece a gente, vai acreditar. E quem não gosta, nem que Deus do céu desça e fale assim: ‘ela não cometeu isso’, vai falar: ‘Ah Deus, tu tá ganhando quanto? Ela tá te pagando quanto?'”, declarou.