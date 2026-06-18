Carolina Dieckmann curte dia de praia em Búzios e encanta seguidoresReprodução Instagram

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Rio - Carolina Dieckmann aproveitou o clima ensolarado de Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, para renovar as energias. Nesta quinta-feira (18), a atriz compartilhou com os seguidores um registro de seu momento de lazer à beira-mar.
Nas imagens publicadas nas redes sociais, Carolina aparece relaxando em uma espreguiçadeira, usando um biquíni amarelo e óculos escuros enquanto aproveita o dia de sol.
Ao dividir o clique com os fãs, a artista resumiu a sensação com uma legenda breve. "Um hoje perfeito. Búzios", escreveu.
A publicação rapidamente recebeu mensagens carinhosas dos seguidores, que elogiaram a beleza da atriz e o cenário escolhido para o descanso.
"Diva esplendorosa", comentou uma fã. "Mulher linda, belíssima, perfeita", escreveu outra. "Linda demais. Autêntica", destacou uma internauta.
Conhecida por compartilhar momentos da rotina e de viagens com os admiradores, Carolina costuma publicar registros de seus períodos de descanso entre um trabalho e outro.
Desta vez, o cenário paradisíaco de Búzios e o visual descontraído da atriz chamaram a atenção dos fãs, que lotaram a publicação de elogios.
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Carolina Dieckmann curte dia de praia em Búzios e encanta seguidores
Carolina Dieckmann curte dia de praia em Búzios e encanta seguidores
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