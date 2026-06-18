Carolina Dieckmann curte dia de praia em Búzios e encanta seguidores - Reprodução Instagram

Carolina Dieckmann curte dia de praia em Búzios e encanta seguidoresReprodução Instagram

Publicado 18/06/2026 18:54

Rio - Carolina Dieckmann aproveitou o clima ensolarado de Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, para renovar as energias. Nesta quinta-feira (18), a atriz compartilhou com os seguidores um registro de seu momento de lazer à beira-mar.

Nas imagens publicadas nas redes sociais, Carolina aparece relaxando em uma espreguiçadeira, usando um biquíni amarelo e óculos escuros enquanto aproveita o dia de sol.

Ao dividir o clique com os fãs, a artista resumiu a sensação com uma legenda breve. "Um hoje perfeito. Búzios", escreveu.

A publicação rapidamente recebeu mensagens carinhosas dos seguidores, que elogiaram a beleza da atriz e o cenário escolhido para o descanso.

"Diva esplendorosa", comentou uma fã. "Mulher linda, belíssima, perfeita", escreveu outra. "Linda demais. Autêntica", destacou uma internauta.

Conhecida por compartilhar momentos da rotina e de viagens com os admiradores, Carolina costuma publicar registros de seus períodos de descanso entre um trabalho e outro.

Desta vez, o cenário paradisíaco de Búzios e o visual descontraído da atriz chamaram a atenção dos fãs, que lotaram a publicação de elogios.