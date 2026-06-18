Nanda Costa e Emilie Rey - Reprodução Instagram

Nanda Costa e Emilie ReyReprodução Instagram

Publicado 18/06/2026 18:00

Rio - Nanda Costa e Emilie Rey voltaram a chamar atenção dos fãs nas redes sociais. As duas apareceram juntas em novos registros compartilhados pela diretora, reforçando os rumores de que estariam vivendo um relacionamento.

As fotos foram publicadas por Emilie em um álbum com momentos do Prêmio BTG, realizado na semana passada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Em um dos cliques, a atriz surge abraçada à diretora e recebe um beijo no rosto enquanto posa para a câmera.

A publicação rapidamente repercutiu entre os seguidores. Nos comentários, Nanda deixou emojis de coração, gesto que não passou despercebido pelos fãs.

No mesmo dia, a atriz também compartilhou um álbum de fotos em seu perfil. Entre registros pessoais e momentos ao lado das filhas Kim e Tiê, de 4 anos, Nanda incluiu uma imagem de Emilie segurando uma taça de vinho e olhando para a câmera.

Os rumores envolvendo as duas ganharam força nos últimos meses, especialmente após uma viagem que ambas fizeram a Paris, na França. Embora não tenham aparecido juntas nas fotos da viagem, seguidores perceberam que elas visitaram os mesmos locais e compartilharam registros semelhantes.

Ao final da passagem pela capital francesa, Emilie fez uma declaração pública para a atriz. "Paris ficou ainda mais especial com você", escreveu. Nanda respondeu com um agradecimento: "Obrigada por tudo".

Desde então, as aparições em conjunto têm sido cada vez mais frequentes. Na última segunda-feira (15), as duas foram fotografadas por um paparazzo durante um passeio por um restaurante na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Nanda Costa não assume um relacionamento publicamente desde o fim do casamento com a percussionista Lan Lanh. As duas ficaram juntas por 12 anos e são mães das gêmeas Kim e Tiê.

Já Emilie Rey ficou conhecida nacionalmente por seu namoro com Francisco Gil, filho da cantora Preta Gil e do ator Otávio Müller. O relacionamento chegou ao fim em 2023, após cerca de dois anos.