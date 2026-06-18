Nanda Costa e Emilie ReyReprodução Instagram
Nanda Costa e Emilie Rey voltam a alimentar rumores de romance após novas fotos
Atriz e diretora trocaram interações nas redes sociais e apareceram juntas em registros publicados nesta semana
Mulher apontada como pivô da separação de Virginia e Vini Jr. afirma ter sido desbloqueada pelo jogador
Empresária afirmou que voltou a ter acesso ao perfil do atleta nas redes sociais e acredita que o episódio ficou para trás
Cobra de estimação de Silvia Abravanel reaparece em ralo após cinco meses desaparecida
Apresentadora contou que a jiboia foi encontrada dentro do sistema de esgoto da casa durante uma manutenção
Pedro Novaes abandona fios platinados e surge com novo visual
Ator mostrou o cabelo ruivo em cliques nas redes sociais
Ticiane Pinheiro grava participação em 'Quem Ama Cuida'
Apresentadora divulgou fotos dos bastidores nesta quinta-feira (18)
Carolina Dieckmann curte dia de praia em Búzios e encanta seguidores
Atriz compartilhou registros de momentos de descanso no litoral fluminense e recebeu uma série de elogios nas redes sociais
Danilo Mesquita comunica morte da avó: 'Doloroso'
Ator publicou série de fotos com a familiar nesta quinta-feira (18)
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