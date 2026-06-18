Silvia Abravanel reencontra cobra de estimação após cinco meses desaparecida - Reprodução Instagram

Silvia Abravanel reencontra cobra de estimação após cinco meses desaparecidaReprodução Instagram

Publicado 18/06/2026 21:39 | Atualizado 18/06/2026 21:41

Rio - Silvia Abravanel teve uma surpresa daquelas nesta semana. A apresentadora revelou que sua cobra de estimação, uma jiboia chamada Johnny, foi encontrada cerca de cinco meses após desaparecer dentro de sua residência.

A história foi compartilhada por Silvia em um vídeo publicado nas redes sociais na terça-feira (17). Segundo ela, o animal sumiu em janeiro e, desde então, ninguém tinha qualquer notícia sobre seu paradeiro. O reaparecimento aconteceu durante uma manutenção no sistema de esgoto da casa. Para surpresa da família, a jiboia foi localizada no ralo do banheiro do quarto de Amanda, filha da apresentadora.

"Há cinco meses, em janeiro, eu perdi uma cobra aqui dentro de casa. Uma jiboia, todo mundo sabe, legalizada. E hoje ela apareceu no ralo do banheiro do quarto da Amanda", contou.

Silvia explicou que chegou a acreditar que o animal tivesse escapado da propriedade. Depois de analisar a situação, concluiu que Johnny provavelmente entrou na tubulação após uma limpeza realizada nas caixas de esgoto da residência.

"Achei que ela estava lá no Amazonas, de onde ela é, mas ela estava aqui. Eles estavam limpando as caixas de esgoto da minha casa em janeiro e deixaram o recinto aberto. A cobra foi dar um passeio pelo esgoto da casa", relatou.

As imagens mostram o momento em que a jiboia é retirada do local por um homem usando equipamentos de proteção. Em seguida, o animal é levado de volta ao terrário.

Emocionada, Silvia comemorou o reencontro. "Graças a Deus. Estou feliz da vida porque eu peguei ela neném. Eu tenho um carinho muito grande pelo Johnny", disse.

A história repercutiu entre os seguidores, que se mostraram impressionados com o fato de a cobra ter permanecido desaparecida por tanto tempo dentro da própria casa.

Nos comentários, alguns internautas também questionaram se o animal oferecia riscos. Silvia respondeu que a jiboia não é peçonhenta. Embora possa se defender caso se sinta ameaçada, a espécie não possui veneno e não costuma representar perigo para seres humanos.