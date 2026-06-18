Pedro Novaes apostou em tom ruivo no cabelo Reprodução/Instagram

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Rio - Pedro Novaes, de 29 anos, se despediu do cabelo platinado e mostrou o resultado da mudança de visual na noite desta quinta-feira (18). O ator compartilhou vídeo no Instagram Stories em que aparece com os fios ruivos. 
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Pedro Novaes surgiu com fios ruivos nas redes sociais - Reprodução/Instagram
Pedro Novaes mostrou resultado de mudança no visual - Reprodução/Instagram
Pedro Novaes - Reprodução/Instagram
Pedro Novaes apostou em tom ruivo no cabelo - Reprodução/Instagram
Em outra publicação, o ator recebeu elogios dos seguidores ao revelar a novidade. "Cada vez mais lindo", comentou um perfil. "A cara de maluco é o charme", brincou outro. "O cara é bonito de qualquer jeito", disse um terceiro. 
Pedro Novaes adotou o tom loiro em maio para interpretar Alexandre na adaptação cinematográfica de "A Viagem", clássico de Ivani Ribeiro. O novo visual marcou a transição do personagem Leonardo Ferette da novela "Três Graças", da TV Globo, para o papel no longa-metragem. 