Pedro Novaes apostou em tom ruivo no cabelo - Reprodução/Instagram

Pedro Novaes apostou em tom ruivo no cabelo Reprodução/Instagram

Publicado 18/06/2026 20:54

Rio - Pedro Novaes, de 29 anos, se despediu do cabelo platinado e mostrou o resultado da mudança de visual na noite desta quinta-feira (18). O ator compartilhou vídeo no Instagram Stories em que aparece com os fios ruivos.

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Em outra publicação, o ator recebeu elogios dos seguidores ao revelar a novidade. "Cada vez mais lindo", comentou um perfil. "A cara de maluco é o charme", brincou outro. "O cara é bonito de qualquer jeito", disse um terceiro.