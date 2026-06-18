Arlindinho emociona ao prestar homenagem ao pai, Arlindo Cruz - Reprodução Instagram

Arlindinho emociona ao prestar homenagem ao pai, Arlindo CruzReprodução Instagram

Publicado 18/06/2026 16:11 | Atualizado 18/06/2026 18:47

Riop - Arlindinho prestou, nesta quinta-feira (18), uma homenagem emocionante ao pai, Arlindo Cruz. O cantor compartilhou uma foto em frente a um telefone público personalizado com a imagem do sambista e falou sobre a saudade que sente desde a morte do artista.

Na arte, Arlindo aparece segurando o tradicional banjo que o acompanhou ao longo da carreira e se tornou uma de suas marcas registradas na música brasileira.

Ao publicar o registro, Arlindinho escreveu uma mensagem carregada de emoção e destacou o compromisso dele em preservar o legado deixado pelo pai.

"Tem telefone no céu? Poderia ter, né?! Pelo menos pra eu contar pra ele que tudo que eu puder fazer pra manter esse legado vivo, eu farei. Às vezes a saudade bate forte, mas a vida vai criando novos sentidos. Saudade", escreveu.

Arlindo Cruz morreu, aos 66 anos, em agosto de 2025. O sambista enfrentou, por anos, as consequências de um acidente vascular cerebral (AVC) sofrido em março de 2017.

Reconhecido como um dos maiores nomes do samba e do pagode, o artista construiu uma trajetória de sucesso como cantor, compositor e instrumentista, deixando um repertório que marcou gerações.

Além de Arlindinho, Arlindo também era pai de Flora Cruz, fruto do casamento com Babi Cruz, e de Kauan Felipe Vieira. A influência dele na música brasileira segue sendo celebrada por familiares, amigos e admiradores da obra.