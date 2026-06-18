Pedro Goifman - Phillip Lavra / Divulgação

Pedro Goifman Phillip Lavra / Divulgação

Publicado 18/06/2026 14:00 | Atualizado 18/06/2026 14:17

Rio - Depois de interpretar Guto em "Garota do Momento", da TV Globo, Pedro Goifman vive uma fase movimentada na carreira. O ator de 23 anos integra o elenco do filme "Eclipse", dirigido por Djin Sganzerla, e de séries como "MED", da Netflix Brasil, e "Tarã", do Disney+.

Em "Eclipse", Pedro interpreta Felipe, um personagem que provoca desconforto e reflexão. "Ele não deve ser amado e sim questionado. O texto e a direção da Djin apontam para esse caminho, sem perder a humanidade. Felipe é cruel, mas não é caricato."

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Na visão do artista, transformar figuras violentas em exceções distantes pode acabar esvaziando o debate proposto pela história. "Fragilizar demais pode dar uma leitura de que essa masculinidade é aceitável, e, por outro lado, caricaturizar muito gera um distanciamento. Quando o violento passa a ser um outro distante, perdemos a noção da violência que está próxima. O filme acerta em um meio do caminho que funciona e aponta para a ação."

Em breve, o ator também poderá ser visto em outras produções nas telonas: "Os longas 'A Professora de Francês', um suspense dirigido pelo Ricardo Alves Jr, onde interpreto Tomaz, um jovem ligado ao mundo espiritual, e 'Não Nasci Pra Esta Cidade', um filme punk, dirigido por Gabriel Di Giacomo, onde interpreto João Rato, um jovem rockeiro da periferia do interior de São Paulo, que está montando uma banda com amigos", adianta.

A agenda inclui ainda um trabalho atrás das câmera, como diretor do curta "Adrenalina", protagonizado por Jean-Claude Bernardet. O artista também escreve o longa "Terra Roxa" e se prepara para atuar em "Espólio", dirigido por Alexandre Dal Farra.

Projetos no streaming

Entre os projetos que atualmente ocupam a rotina de Pedro está "MED", primeira série médica da Netflix Brasil. Ele faz parte do elenco principal da produção e conta que foi conquistado logo pelo roteiro e pela equipe envolvida. Apesar de não ter uma ligação próxima com a medicina antes da obra, ele lembra de uma experiência que acabou se tornando uma referência importante. Durante um ano e meio, participou do projeto social Chá de Arte, do Instituto Equipe, realizado em um hospital público infantil.

"Não tenho médicos na família e nem tinha amigos médicos (agora fiz vários na série!). Mas fiz por um ano e meio um projeto social chamado Chá de Arte, do Instituto Equipe, em que fazíamos teatro, palhaçaria, mágica e música em um hospital público infantil. Foi uma experiência muito intensa."

Já em "Tarã", série do Disney+, dirigida por Juliana Rojas e Marco Dutra, Pedro dá vida a Kauê. "Um jovem estudante de moda que é filho do vilão latifundiário", conta. Com Xuxa no elenco, a trama aborda uma aventura fantasiosa sobre a lenda de um povo que vive na Floresta Amazônica.