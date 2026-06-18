Rodrigo Mussi fala sobre caso de abuso em entrevista - Reprodução/YouTube

Rodrigo Mussi fala sobre caso de abuso em entrevista Reprodução/YouTube

Publicado 18/06/2026 12:00

Rio – O ex-BBB Rodrigo Mussi, de 40 anos, revelou caso de abuso sexual na infância e falou sobre situação familiar conturbada em entrevista ao podcast “De Onde Eu Vim”, nesta quarta-feira (17).

Ele conta que o abuso ocorreu por parte de uma funcionária da casa de sua família. “É uma coisa que eu falo pouco, mas fui abusado dos 5 aos 7 anos por uma funcionária da casa do meu pai e da minha mãe. Nunca mais tive contato, mas me lembro do nome, que ela tinha cabelo castanho, olhos verdes… fui muito de condenar esse passado, mas ele me fez ser quem sou hoje. Não sinto vergonha”, fala Mussi.

Rodrigo explica que ele e o irmão, que também sofreu com o abuso, só passaram a entender a gravidade do quadro na vida adulta. “Eu e o meu irmão, que também foi abusado sexualmente na época, achávamos que era legal como homem. Como adolescente, a gente adorava. Só que a gente não tinha noção. Depois que a gente começou a ter noção de que criou muita sequela para a gente. Me deu muita sequela de como pensar e como julgar. Sexualmente é diferente”.

“Por muito tempo, eu tinha um pouco de vergonha. Perdi minha virgindade com 18 anos. Tive dificuldades para entender até a mulher! São coisas que me afetaram e a desconstrução é muito difícil. Tem coisas que você erra com as pessoas e depois você começa a entender o motivo”, completa.

Mussi, ainda, relata que a relação com a sua família em casa era difícil, sendo marcada pela agressividade dos pais, e por múltiplas traições. “Meu pai chegava muito bêbado e agredia a minha mãe, minha mãe agredia meu pai. Meu pai saía com outras mulheres; minha mãe saía com outros homens. Fica muito difícil entender o que é aquilo”.

O ex-BBB foi expulso de casa pela mãe aos 11 anos, quando, então, teve de ir viver com o pai. Aos 17 anos, a situação se repetiu, e o pai também o expulsou de casa. Hoje, Rodrigo tem uma relação distanciada de sua família.