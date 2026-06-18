Xuxa Meneghel - Reprodução de vídeo

Xuxa Meneghel Reprodução de vídeo

Publicado 18/06/2026 08:34

Rio - Xuxa Meneghel falou sobre os rumores de que teria feito um pacto com o diabo em entrevista ao videocast "Quem é você nesse rolê?", comandado por Thais Fersoza, divulgada nesta quarta-feira (17). A apresentadora revelou que se chateia com os boatos antigos e disse acreditar que suas conquistas vêm de um lugar "iluminado e poderoso".

"Quando vejo as pessoas falando: 'Xuxa tem pacto com o Diabo', eu falo: 'Caraca, será que as pessoas dão tanto valor para o cara lá de baixo, achando que ele tem esse poder todo de me dar tudo isso que eu tenho? Estão tirando o poder dele (Deus). Impossível ter tudo isso que eu tive, viver tudo o que eu vivi, não só neste país, mas em vários países... Tem que ter alguma coisa poderosa em cima disso tudo, muito maior do que eu, do que você. Você pode dar outro nome, mas não diz que veio de um lugar que não seja tão iluminado e poderoso. Não bota poder para quem não tem", afirmou a apresentadora.

"Isso é uma das coisas que mais me deixa chateada, falar: 'Ela tem pacto com o diabo'. Não, cara, eu não tenho. Não posso ter. Uma pessoa que tem tudo que eu tenho não pode ter, não tem essa possibilidade. Não quer acreditar que eu sou a preferida do cara lá de cima? Tudo bem, deixa só eu acreditar", acrescentou.

Na entrevista, Xuxa também disse que já foi "muito enganada" no passado. "Então, hoje, já é um pisar em ovos de um lado e do outro, entendeu? Não tem uma coisa relaxada, gostosa, porque, por muito tempo, eu fui vista como a galinha dos ovos de ouro e fui usada assim, fui enganada assim. Quando eu falo isso, as pessoas dizem: 'Ah, não é possível que ela não tenha visto'. Não tinha possibilidade de eu ler um contrato, entender o que eu estava lendo e assinar numa boa. Muitos contratos eu simplesmente assinava. E, se eu tivesse lido, não teria entendido do mesmo jeito, entendeu?".