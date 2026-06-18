A influenciadora Bruna Pinheiro foi apontada como pivô da separação de Vini Jr. - Reprodução Instagram

A influenciadora Bruna Pinheiro foi apontada como pivô da separação de Vini Jr.Reprodução Instagram

Publicado 18/06/2026 22:53

Rio - Bruna Pinheiro voltou a comentar a polêmica que a envolveu nos rumores sobre o fim do relacionamento entre Virginia Fonseca e Vini Jr. A empresária afirmou ter sido surpreendida ao perceber que não estava mais bloqueada pelo jogador nas redes sociais, meses após o episódio ganhar repercussão.

Segundo Bruna, ela só descobriu a mudança após visualizar uma publicação em que o atacante da Seleção Brasileira e do Real Madrid havia sido marcado.

"Desbloqueou agora, depois da estreia na Copa. Descobri porque vi um post com a marcação dele e consegui entrar no perfil. Levei um susto porque estava bloqueada mesmo", contou.

Ela afirmou que o bloqueio aconteceu durante o período em que seu nome passou a ser associado aos rumores sobre a separação. Desde então, Bruna nega qualquer envolvimento na crise do casal.

"Até comemorei o gol dele no último jogo, postei, mas não conseguia ver o perfil", acrescentou.

Apesar de notar a mudança, a empresária disse não saber quem teria retirado o bloqueio e garantiu que não voltou a ter contato com o atleta.

"Não sei se foi ele, a equipe ou alguém que administra as redes. Mas achei curioso. Talvez o tempo tenha mostrado que eu nunca fui o problema da história", declarou.

Bruna afirmou ainda que os comentários e acusações recebidos na época tiveram impacto em sua vida, mas que conseguiu superar a situação.

"Recebi muitos ataques e fui julgada por uma situação que fugia completamente do meu controle. Hoje olho para tudo isso com mais tranquilidade. Fiquei mal com alguns comentários, era tudo novo para mim, mas está superado", disse.

Recentemente, a empresária foi eleita Miss Catar no concurso Miss Copa do Mundo. Além da participação em concursos de beleza, ela também se dedica a projetos profissionais e ao lançamento de uma marca fitness.

"Não tenho mágoa de ninguém. Só achei curioso perceber que o bloqueio desapareceu depois de tanto tempo", concluiu.