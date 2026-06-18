Ticiane Pinheiro fará participação em ’Quem Ama Cuida’Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro grava participação em 'Quem Ama Cuida'
Apresentadora divulgou fotos dos bastidores nesta quinta-feira (18)
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