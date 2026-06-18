Ticiane Pinheiro fará participação em ’Quem Ama Cuida’ - Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro fará participação em ’Quem Ama Cuida’Reprodução/Instagram

Publicado 18/06/2026 19:45

Rio - Ticiane Pinheiro, de 50 anos, mostrou os bastidores da participação especial que fará em "Quem Ama Cuida", novela das 21h da TV Globo. Nesta quinta-feira (18), a mulher de César Tralli apareceu com Flávia Alessandra, que interpreta Fábia na trama, no camarim dos Estúdios Globo.

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"Olha quem está aqui para gravar com a gente. Maravilhosa. Bem-vinda. Estamos muito chiques", declarou a atriz. "Estou muito feliz de estar aqui, estou sendo muito bem recebida", disse a apresentadora.

Quem também surgiu nos registros foi Maria Ribeiro, que entrará na segunda fase da novela como a personagem Bia. "Não ficarei do lado dela, gostaria de ficar distante, não vão olhar para mim", brincou ela. "É ruim, hein? Ela vai chamar atenção e a gente, sem querer, vai aparecer ali do lado. O plano é esse", respondeu Flávia Alessandra.

Ticiane Pinheiro falou sobre a participação no folhetim após a filmagem. "Fim de gravação...galera toda aqui agora voltando para se trocar. É isso!! Foi demais, divertido e eu amei", afirmou.