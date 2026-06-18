Filha de Leonardo mostra novo sorriso após quebrar dentes em tombo - Reprodução Instagram

Filha de Leonardo mostra novo sorriso após quebrar dentes em tomboReprodução Instagram

Publicado 18/06/2026 16:45 | Atualizado 18/06/2026 18:51

Rio - Jéssica Beatriz Costa mostrar aos seguidores, nesta quinta-feira (18), o resultado de um procedimento odontológico realizado após um acidente doméstico. A influenciadora e empresária contou que quebrou dois dentes da frente após uma queda e precisou recorrer à ajuda de um dentista para reconstruir o sorriso.

Sem aparecer nas redes por alguns dias, a filha do cantor Leonardo explicou que estava aguardando o momento de realizar o reparo definitivo. "Dia de finalmente arrumar meus dentes de rato", brincou ao mostrar como os dentes ficaram após o tombo.

Acompanhada do profissional responsável pelo procedimento, Jéssica levou a situação com bom humor. "Ele vai arrumar essa bela cagada. Tem só uma semana que estou assim. Ele está em choque porque eu não arrumei até hoje, mas eu estava de boa", disse.

A empresária já havia investido em lentes de contato dentais anteriormente e precisou substituir parte do material danificado pelo acidente. Durante o processo, utilizou lentes provisórias até a finalização do tratamento.

Após concluir o procedimento, Jéssica comemorou o resultado e disse estar feliz por recuperar a confiança para gravar conteúdos novamente. "Vai melhorar. Agora eu consigo gravar para vocês sorrindo", afirmou.

Ainda sob efeito da anestesia, ela mostrou o novo sorriso e aprovou o resultado. "Eu não estou sentindo nada aqui, mas ficou muito bom", declarou.