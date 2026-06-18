Vera Viel celebrou o aniversário das filhas Clara e Maria Reprodução/Instagram

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Rio - Vera Viel resgatou fotos antigas para comemorar o aniversário das filhas, Clara e Maria, que completaram 21 e 18 anos, respectivamente, nesta quinta-feira (18). A mulher de Rodrigo Faro publicou uma homenagem para as herdeiras e comentou a decisão delas de não ter uma vida pública igual aos pais. 
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Vera Viel resgatou cliques das filhas na infância - Reprodução/Instagram
Vera Viel celebrou o aniversário das filhas Clara e Maria - Reprodução/Instagram
Clara e Maria, filhas de Vera Viel, na infância - Reprodução/Instagram
Vera Viel é mãe de Clara, Maria e Helena - Reprodução/Instagram
"Como explicar a beleza de celebrar duas filhas tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão parecidas na essência? Em um mundo que valoriza tanto a exposição, vocês escolhem a discrição. Em um tempo em que muitos buscam reconhecimento, vocês encontram valor na simplicidade. Tenho tanto orgulho do caráter, da educação, da humildade e do coração que vocês carregam", escreveu na legenda. 
A modelo ressaltou a maneira que Clara e Maria enxergam o mundo. "Vocês não gostam dos holofotes, das redes sociais abertas, de dividir a vida com o mundo. Mas eu tenho guardado dentro de mim milhares de lembranças que fotografia nenhuma conseguiria registrar, o amor entre vocês, o respeito pelas pessoas, a fé que carregam, a bondade nos pequenos gestos e a forma como fazem bem a todos que tem o privilégio de conviver com vocês. 
Vera Viel aproveitou para comentar os desejos para o novo ciclo das filhas. ""Que Deus continue guiando os passos de vocês, protegendo seus caminhos e realizando os sonhos!! Eu amo vocês mais do que as palavras conseguem expressar. Feliz aniversário, minhas meninas", concluiu. 
Casados desde 2023, Vera e Rodrigo também são pais de Helena, de 13. 