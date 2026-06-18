Maria Bethânia - Roberto Filho / Brazil News

Maria Bethânia Roberto Filho / Brazil News

Publicado 18/06/2026 11:00

Rio - Ícone da música brasileira, Maria Bethânia completa 80 anos, nesta quinta-feira (18), e recebeu diversas homenagens de artistas, amigos e familiares nas redes sociais. Caetano Veloso, Djavan e Alcione foram algumas das celebridades que exaltaram a cantora.

Ministra da Cultura, Margareth Menezes usou o Instagram para parabenizar a artista. "A menina dos olhos de Oyá completa hoje 80 anos e que privilégio é para o Brasil ter Maria Bethânia. A voz única que saiu de Santo Amaro para ganhar o mundo e nossos corações. Sou suspeita em falar de Bethânia, tenho a felicidade de poder dizer que já cantamos juntas algumas vezes, e tenho certeza que outras virão. Viva Maria Bethânia, vida longa à rainha!", escreveu.







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A atriz Lúcia Veríssimo exaltou a amiga. "Nossos caminhos se cruzaram há 47 anos. E todos esses anos foram de pura alegria numa amizade que desafia o tempo, tempo esse que se celebra hoje de forma muito especial, seus 80 anos, os 80 dessa menina do recôncavo que segue driblando ele, o tempo e trazendo muita poesia para nossos tempos. Parabéns, Berré, que Deus siga iluminando seus caminhos com muita felicidade".







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Já a cantora Alcione publicou: "80 anos da minha grande amiga, minha irmã, Maria Bethânia! Que Deus continue te protegendo, Nossa Senhora sempre te abençoe e Iansã sopre os ventos da felicidade em ti e na tua família, que é minha também! Com o amor de sempre, Alcioninha".







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Em vídeo publicado no Instagram da Biscoito Fino, Caetano Veloso falou sobre a familiar. "Minha irmã, Bethânia. Mesmo o seu nome, que escolhi a partir de um pedaço de canção... Você é a encarnação da poesia que veio através da canção e você cresceu para ser uma tradução para todos, para muitos, da grandeza espiritual que há na beleza das palavras, principalmente se cantadas. Mas não só cantadas, a beleza das palavras na sua relação com a realidade, com o que é vivido, com o mundo material e espiritual".

Já Djavan declarou: "Falar sobre Bethânia, para mim, é um prazer. A Bethânia é como se fosse uma madrinha minha, né? A Bethânia quando me pediu 'Álibi' para gravar, ela me deu uma coisa preciosa, que foi uma luminosidade ao meu nome, que até então era involto ao obscurantismo do início da carreira. Mas ela é uma cantora espetacular, um timbre de voz privilegiado. É maravilhoso o país ter uma voz tão marcante quanto a de Maria Bethânia. Um grande beijo".