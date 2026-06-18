Danilo Mesquita anunciou morte da avó - Reprodução/Instagram

Danilo Mesquita anunciou morte da avóReprodução/Instagram

Publicado 18/06/2026 18:52 | Atualizado 18/06/2026 19:01

Rio - Danilo Mesquita comunicou aos seguidores, nesta quinta-feira (18), o falecimento da avó, Sônia Maria. O artista de 34 anos compartilhou um texto nas redes sociais desabafando sobre o luto e fez uma homenagem para a familiar.

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"É muito doloroso se despedir de quem você mais ama no mundo. A saudade machuca, incomoda e permanece para sempre, mas é muito pequena perto do amor. Foram tantas coisas lindas vividas. Que sorte a minha", afirmou.

O ator ressaltou que pretende levar adiante o legado da familiar. "Eu vou te honrar em cada passo, em cada respirar, em todas as lágrimas e sorrisos, porque eu sou você e você sou eu. A saudade já é grande, mas o amor é infinito. Para sempre, seu menino de vó".

Danilo Mesquita recebeu mensagens de apoio de colegas do meio artístico. "Muita luz, Dan! O amor segue mais forte e na dimensão do infinito! Deus abençoe!", escreveu Juliana Paiva. "Meu irmão amado, ela agora e sempre é o seu próprio coração. Pulsando pra sempre aí dentro", disse Nicolas Prattes. "Meus sentimentos! Tô aqui", comentou Gabriela Loran. "Sinto muito, Dan! É um amor imenso! Que Deus conforte a sua dor!", declarou Aline Dias.