Bella Longuinho compara fotos antes e depois da transição e impressiona seguidores - Reprodução Instagram

Bella Longuinho compara fotos antes e depois da transição e impressiona seguidoresReprodução Instagram

Publicado 18/06/2026 15:42 | Atualizado 18/06/2026 16:06

Rio - Bella Longuinho chamou a atenção dos seguidores ao publicar uma sequência de fotos tiradas durante viagem ao Chile. Aproveitando a passagem pelo Valle Nevado, uma das mais conhecidas estações de esqui da América do Sul, a influenciadora posou usando um biquíni vermelho em meio à neve e aproveitou para fazer uma comparação com imagens antigas.

Na publicação, Bella reuniu registros atuais e fotos feitas antes de sua transição de gênero e lançou uma pergunta aos fãs. "Mudei muito?", escreveu, acompanhando a legenda com o emoji da bandeira trans.

Em uma das montagens, a influenciadora aparece de biquíni na neve ao lado de uma foto antiga em que estava de sunga. Em outro comparativo, ela relembrou registros feitos ao lado do amigo e influenciador Kaick Oliveira.

A postagem rapidamente repercutiu entre os seguidores, que lotaram os comentários com elogios. "O tanto faz: linda, lindo, beleza não falta", escreveu uma internauta. "Mudou completamente! Está incrivelmente linda!", comentou outra. "Você é uma perfeição, linda em todos os gêneros", declarou uma terceira.

Cirurgia na Tailândia

Bella Longuinho passou pela cirurgia de redesignação sexual em setembro de 2025, na Tailândia. Na época, a influenciadora contou que investiu cerca de R$ 115 mil no procedimento e explicou que escolheu realizar a operação no país asiático por ser uma referência mundial nesse tipo de cirurgia.

Além da redesignação sexual, ela também já realizou outros procedimentos estéticos, como feminização facial, colocação de próteses de silicone nos seios e intervenções para harmonização corporal.