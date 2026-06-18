Rico Melquiades - Reprodução do Instagram

Rico MelquiadesReprodução do Instagram

Publicado 18/06/2026 11:48

Rio - Rico Melquiades fará uma harmonização no ânus. Campeão de "A Fazenda 13", da Record, o influenciador digital comentou a decisão de realizar o procedimento conhecido como cutox, que consiste na aplicação de toxina botulínica na região perianal, em um vídeo publicado no Instagram Stories, nesta quarta-feira (17), e disse que vai contar detalhes da cirurgia.

"Estava conversando com meu médico e estou querendo fazer uma nova cirurgia. Ele falou que está fazendo um novo procedimento, que é o cutox. É no 'toba'. É tipo uma harmonização que deixa lisinho o seu 'toba', sem aquelas listrinhas, ele fica todo liso", afirmou Rico.

"Eu vou fazer esse cutox e depois explico para vocês como fica, se dói, se não dói para fazer. Já estou agendando. Muito top, fica perfeito, bonitinho lá o toba", acrescentou.

Vale lembrar que Rico já realizou diversos procedimentos estéticos, incluindo rinoplastias, enxertos no bumbum e nas coxas, além de lipoaspirações.