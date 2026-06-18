Dan Stulbach revelou improviso em cena com Tony Ramos - Reprodução/Instagram

Dan Stulbach revelou improviso em cena com Tony Ramos Reprodução/Instagram

Publicado 18/06/2026 14:04 | Atualizado 18/06/2026 16:09

Rio - No ar em "Quem Ama Cuida", Dan Stulbach contou detalhes das gravações do julgamento de Adriana (Leticia Colin). Ele surpreendeu os seguidores ao revelar um improviso na cena em que o personagem dele, o advogado Ademir, interroga Otoniel (Tony Ramos), avô da protagonista.

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"Na cena do julgamento com o Tony, a gente gravou duas vezes. Eu interrogando o Tony. Ensaiei, ensaiei e ensaiei. Quando a gente foi gravar, eu botei um 'pimba' no meio [do texto]: 'Você gostava do Arthur, mas quando o quarto ficou vazio, pimba, foi dormir lá'", relembrou.

O veterano gostou do improviso do colega e sugeriu algo que estava fora do roteiro. "Tony falou: "Gostei do 'pimba, faz de novo que tenho um negócio aqui' [Quando fiz] 'pimba', ele fez um negócio...'Não tem pimba, não!'. Ele fez com tanta raiva, que me fez rir e acho que, quando corto para a Letícia, ela também está rindo um pouquinho por causa disso. Foi pro ar dessa maneira, com os dois 'pimbas'", disse ele.

No capítulo de quarta-feira (17), Adriana foi condenada injustamente pela morte de Arthur Brandão (Antônio Fagundes) e recebeu sentença de 12 anos. Ameaçado por Pilar (Isabel Teixeira), Ademir usa de suborno e outros meios para garantir que a viúva do milionário leve a culpa e a herança dele fique com a vilã e os demais familiares.