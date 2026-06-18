Sabrina Sato e Nicolas Prattes entram na onda do cabelo maluco com ZoeReprodução / Instagram

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Rio - Sabrina Sato, de 45 anos, mostrou nesta quinta-feira (18) como foi a preparação para o Dia do Cabelo Maluco na escola da filha, Zoe, de 7 anos. A apresentadora publicou fotos ao lado da menina e do marido, Nicolas Prattes, de 29, que também aderiram à proposta divertida da atividade.
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Zoe Sato e Sabrina Sato no dia do cabelo maluco - Reprodução / Instagram
Zoe Sato no dia do cabelo maluco - Reprodução / Instagram
Sabrina Sato e Nicolas Prattes entram na onda do 'cabelo maluco' com Zoe - Reprodução / Instagram

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, Zoe aparece com um penteado colorido e cheio de brilho. A produção contou com pedrinhas decorativas.

Sabrina e Nicolas decidiram entrar no clima da brincadeira e posaram ao lado da menina usando perucas em tons vibrantes de verde e amarelo neon. Na legenda da publicação, a apresentadora escreveu: "Dia do #cabelomaluco na escola. #crazyhairday".

A atividade faz parte de uma tradição presente em diversas escolas e incentiva os alunos a criarem penteados diferentes, coloridos e divertidos. A proposta busca estimular a criatividade das crianças e promover momentos de interação entre pais e filhos durante a montagem dos looks.

Zoe é filha de Sabrina Sato e Duda Nagle. A apresentadora assumiu o relacionamento com Nicolas Prattes no início de 2024. O casal oficializou a união em janeiro de 2025, durante uma cerimônia realizada na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, no interior de São Paulo.