Sabrina Sato e Nicolas Prattes entram na onda do cabelo maluco com Zoe - Reprodução / Instagram

Sabrina Sato e Nicolas Prattes entram na onda do cabelo maluco com ZoeReprodução / Instagram

Publicado 18/06/2026 13:03

Rio - Sabrina Sato, de 45 anos, mostrou nesta quinta-feira (18) como foi a preparação para o Dia do Cabelo Maluco na escola da filha, Zoe, de 7 anos. A apresentadora publicou fotos ao lado da menina e do marido, Nicolas Prattes, de 29, que também aderiram à proposta divertida da atividade.