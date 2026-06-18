Casa do cantor gospel Regis Danese pega fogo - Reprodução do Instagram

Casa do cantor gospel Regis Danese pega fogoReprodução do Instagram

Publicado 18/06/2026 10:38 | Atualizado 18/06/2026 12:56

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Em entrevista à TV Gazeta, Kelly afirmou que a perícia identificou um problema elétrico como origem do incêndio. "Deu um curto-circuito no ventilador. Os bombeiros e peritos vieram, deu curto nas fiações", explicou.Apesar dos danos materiais, ela destacou o sentimento de gratidão pelo fato de ninguém ter se ferido. "Fica aquele sentimento muito ruim. Hoje, nós viemos fazer umas gravações no quarto e fica muito abalado quando está lá dentro. Mas, fora isso, a gente consegue enxergar o favor, o cuidado e a bondade de Deus de não ter sido muito pior", declarou.O episódio também gerou debates após Kelly mostrar nas redes sociais que queimou um boneco Labubu. Segundo ela, o brinquedo estava no cômodo atingido pelo incêndio, mas passou despercebido até que usuários começaram a comentar sobre ele."Até o momento eu não sabia que aquele bonequinho estava lá. Eu conheço a fama desse objeto, que não é legal, como tem vários outros. Mas todo mundo colocou, começou a ver o vídeo e a Bíblia não havia queimado e ele também não. E todo mundo começou a falar e meu filho [disse] 'ah, bobagem'", recordou.A cantora contou que o filho passou a se incomodar com a repercussão em torno do boneco e decidiu se desfazer dele. "Como cristã e conhecedora da palavra falei 'vou fazer minha parte, vou lá e queimar'. Não acredito que o poder de um boneco é maior que o poder de Deus", afirmou.Na quarta-feira (17), Kelly também se pronunciou sobre a repercussão do assunto em seu perfil no Instagram. Ela disse ter ficado surpresa com a dimensão que a história tomou. "Ainda tentando entender como tudo isso viralizou desse jeito… Hoje estive na TV dando uma entrevista, falando sobre um assunto que tomou uma proporção que eu nunca imaginei", escreveu.Na mesma publicação, ela reforçou a mensagem de agradecimento pelo que considera um livramento vivido pela família. "Mas, acima de qualquer notícia, eu continuo com o coração cheio de gratidão a Deus pelo livramento que minha família viveu. Deus é bom em todo tempo", concluiu.