Tainá Militão desabafou sobre ataques aos filhos e a si - Reprodução / Instagram

Tainá Militão desabafou sobre ataques aos filhos e a siReprodução / Instagram

Publicado 18/06/2026 09:46

Rio - Grávida de seis meses de Gabriel, fruto do relacionamento com o jogador Éder Militão, Tainá usou os stories do Instagram, nesta terça-feira (17), para desabafar sobre os ataques que vem recebendo na internet. A influenciadora afirmou que já se reuniu com advogados para tomar providências contra os responsáveis.

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Durante o relato, Tainá comentou que costuma receber críticas sobre sua personalidade, mas que, também, aprendeu a lidar com esse tipo de julgamento. Segundo ela, o problema está quando os ataques passam a atingir o bebê. Durante o relato, Tainá comentou que costuma receber críticas sobre sua personalidade, mas que, também, aprendeu a lidar com esse tipo de julgamento. Segundo ela, o problema está quando os ataques passam a atingir o bebê.

"Às vezes eu sou mais tímida, eu estou gestante, às vezes eu quero ficar mais na minha, mais observadora. Eu nunca vi tanto ódio contra uma criança que nem nasceu. Eu só fico pensando que, se essas pessoas têm ódio de uma criança, de um anjo enviado por Deus, elas devem ter uma vida muito amarga", afirmou.



Segundo ela, os ataques já aconteciam antes da gravidez e também atingiam seus filhos, Helena e Matteo. "Eu tenho tanto print das pessoas falando do meu filho que nem nasceu, vocês não têm noção. Antes mesmo da minha gravidez eu já sofria ataques, meus filhos já sofriam ataques", relatou.



Por fim, a influenciadora garantiu que não pretende mais ignorar esse tipo de comportamento. "É uma coisa que eu não vou mais tolerar. Inclusive tive uma reunião ontem também com os meus advogados. Acho que você pode discordar sem cometer um crime, ou disseminar ódio", declarou.



Tainá e Éder Militão anunciaram a gravidez em abril deste ano. O bebê é o primeiro filho do casal. O jogador também é pai de Cecília, fruto do antigo relacionamento com Karoline Lima.