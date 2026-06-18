Tainá Militão desabafou sobre ataques aos filhos e a siReprodução / Instagram
Durante o relato, Tainá comentou que costuma receber críticas sobre sua personalidade, mas que, também, aprendeu a lidar com esse tipo de julgamento. Segundo ela, o problema está quando os ataques passam a atingir o bebê.
Segundo ela, os ataques já aconteciam antes da gravidez e também atingiam seus filhos, Helena e Matteo. "Eu tenho tanto print das pessoas falando do meu filho que nem nasceu, vocês não têm noção. Antes mesmo da minha gravidez eu já sofria ataques, meus filhos já sofriam ataques", relatou.
Por fim, a influenciadora garantiu que não pretende mais ignorar esse tipo de comportamento. "É uma coisa que eu não vou mais tolerar. Inclusive tive uma reunião ontem também com os meus advogados. Acho que você pode discordar sem cometer um crime, ou disseminar ódio", declarou.
Tainá e Éder Militão anunciaram a gravidez em abril deste ano. O bebê é o primeiro filho do casal. O jogador também é pai de Cecília, fruto do antigo relacionamento com Karoline Lima.