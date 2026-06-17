Filha de Heloísa Périssé brinca sobre viagem aos EUA: 'Tem preço, mas parcelei' - Reprodução Instagram

Filha de Heloísa Périssé brinca sobre viagem aos EUA: 'Tem preço, mas parcelei'Reprodução Instagram

Publicado 17/06/2026 20:57 | Atualizado 17/06/2026 20:59

Rio - Luísa Périssé arrancou risadas dos seguidores ao compartilhar um relato bem-humorado sobre a viagem aos Estados Unidos, escolhida para celebrar seu aniversário de 27 anos. A atriz e filha de Heloísa Périssé usou as redes sociais para refletir sobre a nova idade e brincou com os gastos da comemoração internacional.

Na publicação, Luísa relembrou frases marcantes da infância e falou sobre sua personalidade de forma descontraída.

"Desde criança, minha mãe falava para mim: 'Luisa, você existe!', só para reafirmar o que eu já sabia: eu não estou nesse mundo a passeio!", escreveu.

Ao longo do texto, a atriz também fez piada com questões financeiras e com os prazos de pagamento do mercado artístico.

"Meu bordão é: 'Assiste nepograma!'. Ou então: 'Por que eles pagam 90 dias depois de emitir a nota?'. São as coisas da vida", brincou.

Ao comentar a viagem de aniversário, Luísa destacou a felicidade de celebrar a data ao lado do companheiro em uma cidade que considera especial, mas não perdeu a oportunidade de fazer mais uma piada sobre o investimento necessário para a experiência.

"Comemorar meu aniversário com meu amor nessa cidade incrível, porque minha astróloga mandou, nessa vibe surreal de cinema, arte e alegria, realmente não tem preço. Tem sim, mas eu parcelei, porque eles só pagam 90 dias depois de emitir a nota", escreveu.

A publicação rapidamente repercutiu entre os seguidores, que se divertiram com a sinceridade da atriz. "Meus amigos, se até ela parcela, quem sou eu na fila do pão?", comentou uma internauta. "Passo mal no quanto ela é sincera", escreveu outra.

Luísa encerrou a mensagem celebrando a chegada da nova fase. "2.7 vem quente, que eu estou fervendo", concluiu.