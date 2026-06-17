Bruna Biancardi exibiu barriguinha da terceira gravidez Reprodução/Instagram

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Rio - Dias após anunciar a terceira gravidez, Bruna Biancardi mostrou a barriguinha em cliques publicados nas redes sociais na tarde desta quarta-feira (17). A influenciadora curtiu um dia na piscina durante a estadia nos Estados Unidos para acompanhar os jogos da Seleção na Copa do Mundo. 
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Bruna Biancardi posou com as filhas Mavie e Mel - Reprodução/Instagram
Mavie e Bruna Biancardi acompanharam treino da seleção brasileira - Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi - Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar Jr serão pais de outra menina - Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi exibiu barriguinha da terceira gravidez - Reprodução/Instagram
"A vida ultimamente", afirmou ela. 
Entre as imagens, Bruna aparece coladinha com as filhas, Mavie, 2 anos, e Mel, 11 meses. Ela posou com Neymar Jr logo após o chá revelação intimista em que descobriram que serão pais de outra menina. A influenciadora também compartilhou uma foto da visita ao treino do time comandado por Carlo Ancelotti