Isa Scherer compartilha imagem do filho em ultrassom 3D - Reprodução Instagram

Isa Scherer compartilha imagem do filho em ultrassom 3DReprodução Instagram

Publicado 17/06/2026 21:53

Rio - Isa Scherer encantou os seguidores ao compartilhar um novo registro da gestação de seu terceiro filho. Nesta quarta-feira (17), a chef de cozinha publicou imagens de um ultrassom 3D que permitiram visualizar com mais detalhes o rosto do bebê, que se chamará Tom.

Animada com o momento, Isa não escondeu a emoção ao mostrar o exame nas redes sociais. "Tom. Muito fofinho", escreveu na legenda da publicação.

A influenciadora está no segundo trimestre da gravidez e tem dividido com os fãs momentos da espera pelo novo integrante da família.

Tom é fruto do casamento de Isa com o modelo Rodrigo Calazans. Juntos desde 2023, os dois já são pais dos gêmeos Mel e Bento, de 3 anos.

A gravidez foi anunciada pelo casal em março deste ano. Pouco tempo depois, eles descobriram, em uma revelação intimista, que estavam à espera de mais um menino.

Desde então, Isa tem compartilhado detalhes da gestação e recebido mensagens de carinho dos seguidores, que acompanham de perto a chegada do pequeno Tom.