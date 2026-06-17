Shakira e Manuel Garcia-Rulfo foram flagrados juntos em Los Angeles - Lara Solanki/Netflix/Reprodução/Instagram

Shakira e Manuel Garcia-Rulfo foram flagrados juntos em Los AngelesLara Solanki/Netflix/Reprodução/Instagram

Publicado 17/06/2026 17:08

Rio - Shakira voltou a movimentar as redes sociais após ser vista na companhia do ator mexicano Manuel Garcia-Rulfo em Los Angeles, nos Estados Unidos. O encontro foi suficiente para despertar especulações entre os fãs sobre um possível novo relacionamento da cantora.

Os dois foram fotografados deixando o Sunset Tower Hotel, um dos pontos mais frequentados por celebridades na cidade. As imagens foram divulgadas pela página DeuxMoi, conhecida por compartilhar registros e informações sobre famosos.

Manuel Garcia-Rulfo é conhecido por trabalhos em produções como a série "O Poder e a Lei" e os filmes "Jurassic World: Recomeço", "Assassinato no Expresso do Oriente" e "Sete Homens e um Destino".

O flagra aconteceu durante uma pausa na agenda da turnê "Las Mujeres Ya No Lloran". Na última semana, Shakira realizou apresentações em Los Angeles, marcando o início de uma nova etapa da série de shows.

A repercussão do encontro ganhou ainda mais força porque ocorreu poucos dias após a artista falar sobre sua vida amorosa em entrevista à revista People. Na ocasião, a colombiana afirmou que não está em busca de um relacionamento neste momento.

"Estou pensando apenas em criar meus filhos. Não vejo isso acontecendo agora. Talvez quando eles forem mais velhos", declarou.

A cantora também comentou o período vivido após o fim de seu relacionamento com o ex-jogador Gerard Piqué, pai de seus dois filhos.

"Durante esses momentos difíceis, descobri o quão resilientes todos nós somos", afirmou.

Manuel Garcia-Rulfo, por sua vez, manteve um relacionamento discreto com Audrey McGraw, filha dos cantores Tim McGraw e Faith Hill. O término teria ocorrido no início deste ano, após o casal deixar de se seguir nas redes sociais.

Até o momento, nem Shakira nem o ator se pronunciaram sobre os rumores envolvendo o encontro em Los Angeles.