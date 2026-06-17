Susana Werner inicia mudança de hábitos após década sem cuidar da alimentação: 'Dia 1'Reprodução Instagram
Susana Werner inicia mudança de hábitos após década sem cuidar da alimentação: 'Dia 1'
Atriz compartilhou o primeiro dia de seu processo de transformação física e mostrou nova rotina voltada para a saúde
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