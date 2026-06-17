Susana Werner inicia mudança de hábitos após década sem cuidar da alimentação: 'Dia 1' - Reprodução Instagram

Susana Werner inicia mudança de hábitos após década sem cuidar da alimentação: 'Dia 1'Reprodução Instagram

Publicado 17/06/2026 18:12 | Atualizado 17/06/2026 18:15

Rio - Susana Werner decidiu dar início a uma nova etapa em sua vida. Nesta quarta-feira (17), a atriz compartilhou nas redes sociais os primeiros passos de um processo de transformação física e contou aos seguidores que pretende adotar hábitos mais saudáveis após anos sem priorizar os cuidados com a alimentação.

Em um vídeo publicado no Instagram, Susana apareceu usando roupas de treino enquanto mostrava o físico atual e registrava o começo da jornada.

"Continuando minha transformação após 10 anos só comendo porcarias... Day 1", escreveu na legenda da publicação.

Além de dividir o momento com os fãs, a atriz também mostrou a aplicação de retatrutida, medicamento que vem sendo estudado para o tratamento da obesidade e do sobrepeso.

A substância atua em hormônios relacionados à saciedade, ao controle do apetite e ao metabolismo, e tem despertado interesse de especialistas devido aos resultados observados em pesquisas recentes.